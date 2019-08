Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la Consiliul Național al PNL, că PSD a trădat votul oamenilor, iar acest lucru se vede mai bine decât niciodată: eșec economic, eșec legislativ și eșec politic. În acest context, șeful statului consideră că statul român trebuie repus în matca lui, iar asaltul continuu asupra statului de drept trebuie oprit.

„Bine v-am găsit, dragi liberali. Mă bucur să mă aflu alături de voi, mai ales că astăzi sunteți, prin votul românilor, cel mai important partid din România. Este o recunoaștere, dar și o mare, mare răspundere. Ne revedem într-un moment critic pentru România, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru ca tot lanțul de erori grave, care s-au produs în cazul cumplitei tragedii de la Caracal să nu se mai repete niciodată.



Este esențial să înțelegem de ce am ajuns aici, dar mult mai important este ce avem de făcut pentru a reclădi România normală, pe care ne-o dorim cu toții. Cazul Caracal, cu toate implicațiile sale profunde ne dezvăluie cât de grav este dezastrul provocat statului și cetățenilor săi de politica falimentară a partidului aflat în prezent la guvernare.



PSD a trădat votul oamenilor. Niciodată nu s-a văzut asta mai bine decât acum. PSD a trădat votul oamenilor: eșec economic, eșec legislativ, eșec în protejarea cetățenilor. Legi pentru infractori și bani pentru clientelă. Dispreț pentru oameni și asalt continuu asupra statului român. Acesta este bilanțul guvernărilor PSD din ultimii ani. PSD a promovat incompetența ca politică de stat și mediocritatea ca principal criteriu de construire a carierei în sistemul public. Viziunea PSD-istă a unui stat al pilelor și al complicitiăților de partid, în care doar o castă de privilegiați face legea trebuie demolat.



M-am luptat, alături de voi, liberalii, și de celelalte partide de opoziție pentru a stopa acest proces sau măcar pentru a reduce efectele dramatice ale infestării instituțiilor statului cu virusul incompetenței. A fost o luptă pe care am dus-o în toți acești ani, și la nivel european, pentru a salva credibilitatea României și a preveni prejudiciile imense, care ar fi însemnat inclusiv bani mai puțini pentru țara noastră.

Prin acțiunile mele, ale voastre, ale opoziției parlamentare, dar mai ales prin mobilizarea cetățenilor, am reușit să păstrăm nealterat cursul proeuropean, transatlantic și democratic al României.



Pe 26 mai am primit cel mai important semnal din partea oamenilor, că ne susțin în efortul nostru de a bloca distrugerea României de către un partid nociv, care și-a pierdut de mult sensul și busola. A fost cel mai puternic vot pro-democrație, care a marcat trei decenii de la Revoluția din 1989 și maturizarea societății românești. Românii vor ca asaltul continuu al PSD la adresa statului de drept, dar și la adresa statului român în ansamblu trebuie să înceteze”, a spus Iohannis.

