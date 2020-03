Președintele României, Klaus Iohannis, va susține o declarație de presă, luni, ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Este de așteptat ca șeful statului să vorbească despre efectele COVID-19 la nivel național, cum tot mai multe cazuri au fost raportate, iar locuitorii țării se află sub un regim aspru de restricții pentru limitarea răspândirii.

