Se pare că ar fi fost locuri la Timișoara, a spus președintele Klaus Iohannis, marți, într-o conferință de presă în care a fost întrebat despre capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă și situația de la Timișoara, unde mai multi pacienți au murit în urma infectării cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Anterior, medicul Virgil Musta afirmase că pacienții au murit din cauză că n-ar fi fost locuri.

”Se pare că ar fi fost locuri chiar în Timișoara, doar că unii cu alții nu s-au întâlnit și comunicarea a fost suboptimală. Sper să nu se repete aceste lucruri”, a afirmat președintele Klaus Iohannis.

În ceea ce privește lipsa locurilor din secțiile de Terapie Intensivă din țară, Iohannis a spus că se va găsi o rezolvare. Mai exact, șeful statului susține că locurile de la ATI vor crește în continuare.

”Cu siguranță se vor găsi locuri. Este o temă complicată, dar extrem, extrem de importantă. La fiecare întâlnire pe care o am cu premierul, cu ministrul Sănătății, cu DSU, eu aduc pe tapet această problemă, a locurilor de la Terapie Intensivă, a locurilor de la Terapie Intensivă cu ventilator și probabil ați observat că de la săptămână, la săptămână numărul paturilor la Terapie Intensivă a crescut în România și va crește în continuare.”, a declarat Klaus Iohannis.

"Este însă o cursă complicată, fiindcă aceste locuri se crează destul de greu și pandemia se răspândește destul de repede. De aceea, trebuie să fim cu toții responsabili să respectăm măsurile care au fost stabilite de Guvern pentru a da o șansă realăși medicilor, dar și bolnavilor care , din păcate, ajung într-o stare destul de gravă în spital", a precizat președintele Iohannis.

