Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, marți, la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre strategia autorităților în lupta cu criza COVID-19 și efectele sale. Cu această ocazie, șeful statului a explicat că starea de urgență ar putea fi reintrodusă dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale „vor crește semnificativ”, și a criticat vehement PSD, despre care spune că „este preocupat doar de ceea ce știe să facă mai bine, de jocuri politice și combinații meschine”.



Vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc, unii din inconștiență, alții din rea-voință, dezinformări și propagă tot soiul de teorii ale conspirației, cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetățenilor. Aceste abordări, care contestă gravitatea virusului, sunt nocive, pentru că mistifică evidența, erodează autoritatea statului și pot crea breșe, afectând solidaritatea și responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăși cu bine această perioadă dificilă. Când am fost uniți într-un efort național cu toții – cetățeni responsabili, specialiști și guvernanți – am reușit să salvăm vieți și să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.