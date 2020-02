Președintele României, Klaus Iohannis, a comentat posibilitatea ca Traian Băsescu să fie noul premier desemnat, în contextul în care CCR a denunțat decizia de a-l nominaliza pe Ludovic Orban pentru această funcție.

„Deocamdată n-am făcut consultări, n-am primit propuneri”, a afirmat Klaus Iohannis.

