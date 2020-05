Președintele Iohannis discută cu reprezentanții mediului de afaceri, la Cotroceni, despre relansarea economică (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, va avea o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri la Palatul Cotroceni, marți, începând cu ora 14. Discuția va avea în vedere relansarea economică, în condițiile în care majoritatea activităților au fost paralizate de restricțiile specifice pandemiei de coronavirus.

Vestea vine în contextul în care, luni, premierul Ludovic Orban anunța că, din punct de vedere economic, lucrurile stau ceva mai bine decât intuiau autoritățile în debutul pandemiei. Chiar și așa, sublinia primul-ministru, este nevoie de un plan de măsuri pentru repornirea economiei. Tot atunci, el a explicat că Guvernul Orban ia în calcul înființarea unui fond de investiții, după modelul polonez.

