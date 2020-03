Președintele României, Klaus Iohannis, a primit premiul Coudenhove-Kalergi, distincție pe care, în trecut, au mai primit-o lideri de marcă de pe scena globală, precum Helmut Kohl sau Angela Merkel. Iohannis a fost laureat pentru „dedicarea sa faţă de valorile europene şi pentru contribuţia decisivă la integrarea mai profundă a României în comunitatea statelor europene”,

„Această distincție mă bucură cu atât mai mult, cu cât, privind în urmă către laureații premiului european, remarc că printre acestea se regăsesc personalități politice de marcă, ce s-au dedicat obiectivului unei Europe unite. Fondator, după Primul Război Mondial, al mișcării pan-europene, Richard von Coudenhove-Kalergi a fost un vizionar și un promotor activ al identității europene. Într-o perioadă în care avem nevoie de cât mai multe modele politice și cât mai multe personalități angajate cu sufletul și cu mintea în consolidarea proiectului european trebuie să ne aducem aminte cu respect și considerație de această personalitate istorică și de capacitatea sa de a inspira acțiunea politică a liderilor europeni în slujba de unificare a Europei.

În 19222, Richard von Coudenhove-Kalergi lansa ideea unei Europe unite, a unei asociații de state libere grupate în Statele Unite ale Europei. La vremea respectivă, la patru ani după încheierea Primului Război Mondial, o Europă unită fără conflicte părea o utopie. Din păcate, continentul european a trebuit să treacă printr-un nou război mondial, unul și mai sângeros, pentru a învăța cât de importantă este pacea și cât de necesar este ca europenii să lucreze împreună, pentru a pune bazele unui proiect de pace și dezvoltare, fără precedent. Conceptul paneuropean vizionar lansat de Richard von Coudenhove-Kalergi a inspirat acțiunea părinților fondatori ai proiectului european de astăzi.

Richard von Coudenhove-Kalergi credea cu tărie că ciclul distructiv al conflictelor poate fi oprit, că istoria continentului european poate fi scrisă altfel. Credea în Europa, în valorile fundamentale ale acesteia, demnitate umană și libertate. Astfel, Coudenhove-Kalergi și-a dedicat viața ideii unei Europe unite, indisolubile. Acest ideal călăuzește astăzi proiectul UE. Richard von Coudenhove-Kalergi a fost martorul renașterii proiectului european, după cel de-Al Doilea Război Mondial, dar nu a mai putut fi martorul extinderii UE. La dispariția sa, în 1972, UE era încă formată din cei șase membri fondatori.

UE numără, în prezent, 27 de state membre, care trăiesc împreună, în pace și prosperitate. Realizarea proiectului european s-a înfăptuit treptat, iar aderarea fiecărei țări a adus avantaje reciproce, atât pentru noul stat membru, cât și pentru comunitatea europeană, căreia i s-a alăturat.

Din această perspectivă, consider că acordarea acestei distincții este mai presus de orice o recunoaștere a rolului României în UE și a profilului țării noastre de promotor activ al integării europene, al unității proiectului european și al capacității acestuia de a fi o sursă de inspirație și un ideal pentru țările din vecinătate.”, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.