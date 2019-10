Președintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, la Bruxelles, că „un guvern demis de drept în Parlament” nu are dreptul de a nominaliza comisarul european, având în vedere că acest cabinet nu va avea niciun rol în viitorul mandat al Comisiei Europene.



„Eu o să mă opun ferm la așa ceva fiindcă un guvern care a fost demis de drept în Parlament nu poate să facă o propunere în numele României pentru viitorul mandat al Comisiei în care acest guvern nu va avea niciun rol.



ÎI voi spune doamnei președinte ales ca nu pot sa accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată.



Doamna Ursula von der Leyen m-a asigurat ca portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil. Nu am motive să cred că acum apar schimbări unilaterale”, a explicat Klaus Iohannis.



Întrebat dacă îi va cere Ursulei von der Leyen să aștepte până la instalarea unui nou guvern în România, Klaus Iohannis a răspuns: „Da, asta este varianta ideală și sper să înțeleagă toate părțile implicate, în speță Parlamentul României.



În acest context, președintele a explicat că Guvernul Dăncilă este cauza pentru care situația trenează.

„Este un blocaj care se numește guvernul Dăncilă”, a afirmat președintele Iohannis.

