Președintele Iohannis, în ședință de urgență cu liderii PNL și câțiva miniștri, marți, la Vila Lac. Ar putea fi stabilite noi măsuri pentru lupta cu COVID-19 și efectele sale (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat o întâlnire de urgență cu liderii PNL și cu o parte dintre miniștrii Guvernului Orban, marți, ora 17, la Vila Lac, iar printre participanți se numără atât premierul, cât și Florin Cîțu, titularul portofoliului din Finanțe Publice. Este de așteptat ca principalii actori ai puterii executive din România să dezbată strategia pentru combaterea crizei COVID-19 și a efectelor sale, astfel că noi măsuri ar putea fi stabilite cu această ocazie.

