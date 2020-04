Președintele Iohannis consideră că ar fi „nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei”. Șeful statului a făcut această afirmație când a fost îndreptat dacă este de acord cu majorarea de 40% a punctului de pensie - prevăzută pentru 1 septembrie - care ar presupune un efort bugetar de 10 miliarde de lei pentru ultimele patru luni din 2020, respectiv de 30 de miliarde de lei pentru anul viitor.

„Aceasta este o chestiune care trebuie analizată cu mare atenție, de experți, de guvernanți, și la momentul în care avem suficiente date, probabil la jumătatea anului, pentru rectificarea bugetară de atunci, Guvernul va trebui să ia o decizie, fiindcă după jumătatea anului deja lucrurile trebuie să fie foarte bine clarificate. Însă vreau să vă spun o chestiune care mă privește pe mine. Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei. Eu voi avea rugămintea către guvernanți, atunci când se va face analiza, să fie o analiză făcută care ține cont și de faptul că și pensionarii sunt nu doar categorie vulnerabilă, ci sunt și o categorie de foarte multe ori dezavantajată în România. Dacă se va putea sau nu se va putea, sau cât se va putea, asta este o întrebare la care o să răspundă la momentul oportun Guvernul”, a declarat președintele Iohannis.

