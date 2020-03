Președintele României, Klaus Iohannis, a participat marți la bilanțul Ministerului Afacerilor Interne, unde a subliniat importanța acestei structuri în arhitectura societală.

„Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la bilanțul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2019 și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră! Reprezentați o componentă esențială a sistemului de securitate națională, iar activitatea pe care o desfășurați are un impact direct asupra vieții și siguranței românilor. Aveți onoranta misiune de a proteja oamenii și de a asigura un climat social de echitate și de echilibru.

O națiune se dezvoltă atunci când cetățenii au încredere în autorități și în capacitatea acestora de a le apăra drepturile și libertățile civice, cu respectarea legilor și a Constituției. Tocmai de aceea, rolul dumneavoastră este fundamental și vă încurajez să nu vă abateți niciun moment de la a vă face profesia cu responsabilitate și competență.

Ministerul Afacerilor Interne are o contribuție importantă și la misiuni și operații care se desfășoară în afara țării, sub egida Uniunii Europene, OSCE, NATO și ONU. Prin înalta pregătire, conduita și rezultatele obținute, forțele române trimise în aceste zone sunt apreciate de partenerii noștri internaționali și au creat țării noastre o bună imagine externă.

Subliniez, de asemenea, și implicarea dumneavoastră semnificativă, în anul 2019, la îndeplinirea obiectivelor naționale pe temele de interes particular, în contextul Președinției de succes a României la Consiliul Uniunii Europene.

Vă mulțumesc și pentru modul în care ați sprijinit desfășurarea, la Sibiu, a Summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, precum și organizarea vizitei oficiale în România a Sanctității Sale Papa Francisc.

Totodată, corectitudinea și vigilența cu care v-ați îndeplinit rolul conferit de lege pe parcursul celor trei runde de alegeri care au avut loc în 2019 au făcut ca procesul electoral să se desfășoare fără incidente, cu respectarea normelor și a principiilor democratice.

Anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi însemnate, pe care le salut, și pentru prevenirea și combaterea fenomenului migrației ilegale, pentru securizarea frontierelor de stat și a frontierei comune a Uniunii Europene, precum și pentru managementul situațiilor de urgență.

Dincolo de aceste aspecte pozitive, activitatea din ultimii ani a Ministerului Afacerilor Interne a demonstrat o serie de deficiențe de ordin managerial, de coordonare și chiar lipsă de profesionalism, în contextul unor situații precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august 2018.

Instituția dumneavoastră are obligația să își facă o autoevaluare profundă, pentru a identifica factorii care au dus la situațiile pe care le-am menționat și să ia toate măsurile necesare pentru remedierea cât mai rapidă a problemelor. Nu poate exista nicio abatere a Ministerului Afacerilor Interne de la menirea sa fundamentală, aceea de a proteja și apăra cetățenii români.

Prin toate activitățile pe care le desfășurați, Ministerul Afacerilor Interne trebuie să acționeze în interesul cetățeanului, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului.

Obiectivul fundamental este acela ca legea să fie respectată, iar cetățenii să se simtă în siguranță, având deplină încredere în instituțiile care au misiunea să îi apere și să îi protejeze.

Este imperativ ca factorii de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să conștientizeze pe deplin responsabilitatea pe care o au față de români și să depună toate eforturile necesare modernizării și eficientizării instituției.

Trebuie să vă asigurați că, în toate demersurile pe care le întreprind angajații Ministerului, sunt pe deplin respectate valori și principii precum demnitatea, libertatea individuală, egalitatea în fața legii, cinstea, încrederea și toleranța.

La baza activității dumneavoastră trebuie să stea o concepție modernă privind ordinea publică, siguranța cetățeanului și protecția patrimoniului.

Profesionalismul și competența forțelor de intervenție, prevenirea și anticiparea, decizia precisă și capacitatea de reacție a specialiștilor și a forțelor de ordine publică sunt elemente indispensabile în realizarea cu succes a sarcinilor care vă revin.

Sunt încrezător că obiectivele pe care le-ați stabilit pentru anul 2020 vor fi îndeplinite, în acord cu documentele strategice naționale, cu prevederile legale în vigoare și cu misiunea instituției dumneavoastră.

Vă îndemn să acționați, cu prioritate, pentru protejarea copiilor, tinerilor și tuturor categoriilor vulnerabile. Este esențial să crească siguranța în spațiile școlare și în apropierea acestora și să fie prevenite și stopate orice activități ilicite care pun în pericol sănătatea și integritatea tinerei generații.

O altă direcție asupra căreia este important să vă îndreptați eforturile în viitor este dezvoltarea de noi instrumente care să asigure găsirea și salvarea persoanelor aflate în pericol și extinderea sistemelor alternative de înștiințare și avertizare a populației ori de informare sistemică.

Vă revine, totodată, misiunea de a contribui în continuare la combaterea corupției cu impact asupra capacității instituționale a statului, dar și a imaginii României pe plan extern.

Pentru rezultate optime aveți nevoie, bineînțeles, de suficient personal, care să fie dotat cu echipamente moderne și performante, astfel încât intervențiile pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor să fie finalizate cu succes.

O legislație adusă la zi și eliminarea barierelor birocratice sunt, de asemenea, necesare pentru a avea o activitate eficientă.

Finalizarea procesului de aderare a României la Spațiul Schengen, consolidarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, protecția infrastructurilor critice naționale, creșterea rezilienței naționale și, nu în ultimul rând, protecția civilă a populației și a bunurilor trebuie să rămână prioritare în lista obiectivelor pe care le aveți.

În contextul actual, al combaterii răspândirii infecției cu coronavirus, vă cer să vegheați cu responsabilitate, dar și cu calm, la întărirea controlului la frontierele maritime, aeriene și terestre.

Traversăm o perioadă complicată la nivel global, iar cetățenii au nevoie și de sprijinul dumneavoastră pentru a se simți în siguranță. De modul în care acționați depinde ca panica să nu se instaureze, iar românii să simtă că sunt apărați și protejați.

”, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la bilanțul MAI.

