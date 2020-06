Președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent la Universitatea din București, joi, în contextul în care această perioadă este marcată de împlinirea a 30 de ani de la Fenomenul Piața Universității și de la sângeroasa Mineriadă dintre 13 iunie și 15 iunie 1990, când manifestațiile anticomuniste din „kilometrul 0 al democrației” românești au fost reprimate de intervenția brutală a autorităților și a minerilor din Valea Jiului. Anterior, șeful statului depusese coroane de flori în memoria victimelor din urmă cu trei decenii.

