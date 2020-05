Președintele Iohannis, noi precizări despre răspunsul României la criza COVID-19. Declarație de presă, joi, ora 18, în direct pe B1 TV

Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presă, joi, ora 18, la Palatul Cotroceni, în care este de așteptat să facă noi precizări despre răspunsul României la criza COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de către Administrația Prezidențială.



România intră în stare de alertă din 15 mai





Șeful statului a anunțat deja că, din 15 mai, starea de urgență din România va înlocuită de o stare de alertă. Odată cu noua situație excepțională, va fi actualizat și regimul de restricții instituit la nivel național, sub forma unor ordonanțe militare menite să prevină și să limiteze răspândirea COVID-19 pe cât posibil. Deși încă nu se poate spune cu exactitate, cel mai probabil, momentul va marca un prim pas major înspre relaxarea măsurilor care marchează viața cetățenilor încă de la jumătatea lunii martie.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, declara președintele Iohannis.

El mai sublinia că este „foarte conștient că oamenilor le-a fost greu să stea acasă, le-a fost greu să își reducă viața într-un fel total neașteptat. Eu sunt foarte conștient că medicilor le-a fost extrem de greu, că personalului medical i-a fost extrem de greu și îi este în continuare, dar împreună am obținut aceste rezultate. Repet, pericolul nu a trecut. Este nevoie în continuare de maximă atenție. Faptul că din 15 mai este posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în niciun caz că revenim la viața noastră normală, pe care am avut-o înainte de epidemie. Deci, 15 mai, dragii mei, nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experții ne spun că nici nu știm când vom reveni la o viață normală, așa cum o știm noi de dinainte de pandemie”.



România, aproape 14.500 din cele 3,8 milioane de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel global





Cel mai recent bilanț arată că, până joi - ora 13, autoritățile române au confirmat 14.449 de cazuri de COVID-19 la nivel național, dintre care 392 sunt persoane diagnosticate doar între ultimele două rapoarte. Dacă 6.144 de pacienți au fost declarați vindecați și externațși, alți 881 au murit în urma infecției cu SARS-CoV-2, iar 234 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.

La nivel global, peste 3,8 milioane de persoane din 212 țări și teritorii au fost diagnosticate cu COVID-19, iar numărul deceselor a trecut de 285.000. Totodată, 1,3 milioane de persoane s-au vindecat, arată datele de joi dimineață.