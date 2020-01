Președintele României este convins că vor fi declanșate alegeri anticipate. Ce soluție preferă Iohannis: „Nu am cerut demisia Guvernului Orban”

Președintele României, Klaus Iohannis, dorește ca alegerile anticipate să fie declanșate „cu cât mai repede”, în condițiile în care „semnalele date de români sunt evidente”. Cu toate acestea, șeful statului a precizat că nu i-a cerut demisia premierului Ludovic Orban pentru desfășurarea procedurii de activare a scrutinului.

„Eu nu am propus Guvernului sau premierului în niciun fel demisia. Noi discutăm despre oportunități politice și dacă voi cere, vreodată, vreunui Guvern demisia, o veți auzi de la mine. Vă reamintesc că am mai cerut demisia unor guverne, uneori cu succes, alteori nu. Nu am cerut demisia Guvernului Orban”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după discuțiile de la Cotroceni.

Declarația președintelui vine în contextul în care, miercuri, șeful statului a avut mai multe vizite de lucru cu membrii cabinetului PNL. Printre aceștia s-au numărat premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan.

„Am avut într-adevăr cateva intalniri de lucru astazi. Am discutat, de exemplu, despre infrastructura de transport și ce putem să pregătim pentru fonduri europene, dar și o viziune pe termen mai lung pentru autostrăzi și căi ferate. O să revenim cu detalii. Am discutat, de asemenea, despre câteva oportunități importante din economie, cu un accent important pe domeniul energiei. Am discutat despre asistență socială, de muncă, de teme legate de Ministerul Muncii. Au fost discuții foarte pozitive din punctul meu de vedere și, cu siguranță, Guvernul va veni curând cu câteva proiecte foarte, foarte bune”, a declarat Klaus Iohannis, după discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Întrebat ce modalitate preferată are pentru declanșarea alegerilor anticipate, dar și ce premier ar propune după căderea Guvernului Orban, președintele Iohannis a răspuns: „Pot să vă spun că am o variantă preferată, care se numește alegeri anticipate. Vom ajunge la această soluție și atunci veți vedea foarte pe concret cum vom aborda chestiunea”.

„Românii își doresc o schimbare, au spus-o la fiecare alegeri, să purcedem cât mai repede la alegeri anticipate. După părerea mea, este greu de gestionat un an întreg cu acea mare majoritate pesedistă din Parlament, în condițiile în care încă de anul trecut românii au spus că vor altceva. Semnalele date de români sunt evidente și alegerile trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine”.



știre în curs de actualizare