Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat, joi, că examenele finale vor fi susținute fizic, așa cum erau planificat și anunțat, și va fi organizată o a doua sesiune de Evaluare Națională, începând din 29 iunie, ce va fi dedicată copiilor care nu pot participa la prima din motive medicale sau de carantină. Șeful statului a făcut această precizare în conferința de presă în care a prezentat ce presupune noua etapă de relaxare a restricțiilor din România, care va intra în vigoare din 1 iunie și va presupune, printre altele, redeschiderea plajelor și a teraselor, precum și reluarea competițiilor sportive și a spectacolelor în aer liber.



O a doua sesiune de Evaluare Națională, pentru elevii împiedicați să ajungă la prima de boală sau carantină

„Acum, o temă extrem de importantă pentru foarte mulți părinți și elevi sunt examenele naționale și le-am discutat pe acestea, fiindcă au apărut tot felul de întrebări. Părerea mea a fost că trebuie să îi lămurim pe oameni foarte bine, ca să știe ce se întâmplă. Prima concluzie, examenele naționale vor avea loc fizic, așa cum au fost planificate și anunțate deja de câteva săptămâni. Evaluarea Națională se va face începând din 15 iunie, așa cum a fost planificată, după care vor avea loc examenele de Bacalaureat”, a declarat președintele Iohannis.

Șeful statului a adăugat că „a apărut o problemă pe care am dorit s-o rezolvăm. Este posibil să fie copii care sunt bolnavi atunci când se ține examenul. Este posibil să vină copii la școală, pentru examen, și la termometru să se constate că are febră și nu poate să intre la examen. Pentru acești copii am considerat că trebuie să găsim o soluție să primească, totuși, aceeași șansă ca și copiii care pot intra la examen. Atenție, vorbesc de Evaluarea Națională, care se ține din 15 iunie, așa cum era planificată. Pentru copiii care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, care sunt într-o localitate sau într-un cartier care este în carantină, pentru aceștia, deci pentru motive medicale și de carantină, și numai pentru aceștia, se organizează o a doua sesiune de Evaluare Națională, începând din 29 iunie. Deci, repet, Evaluarea Națională se ține cum este planificată - pentru cei care sunt însă bolnavi, găsiți cu temperatură, cu febră la intrarea în școală, sau izolați cu familia, sau carantinați, se organizează a doua sesiune”.

Referitor la Bacalaureat, lucrurile vor sta la fel ca în fiecare an, pentru că, tradițional, „examenul maturității” avea și o a doua sesiune în aceeași vară, care era organizată de obicei în luna august.

„În privința Bacalaureatului, cu siguranță că și aici este posibil să fie copii care au diferite probleme. Pentru a putea rezolva paușal chestiunea celor care din varii motive nu pot veni la prima sesiune, se va organiza - ca și în alți ani - o a doua sesiune de Bacalaureat, în august, și acești copii vor putea, atunci, să participe la a doua sesiune de Bacalaureat, în august. Deci și Evaluarea Națională va avea o a doua sesiune, dar numai pentru copiii care au fost bolnavi, izolați, carantinați, iar pentru Bacalaureat prima sesiune, absolut normal, a doua sesiune în august, ca în alți ani”, mai spune Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Ceilalți elevi nu vor mai reveni fizic la școală pentru finalul anului școlar curent

Tot președintele Iohannis a anunțat, în 27 aprilie, că elevii nu vor mai reveni fizic la clase pentru încheierea anului 2019/2020, excepție făcând cei din clasele terminale, astfel că programa școlară rămasă va fi parcursă prin intermediul cursurilor online. De altfel, Guvernul Orban anunța că va cumpăra 250.000 de tablete, pentru a se asigura că toată lumea are accesul la învățământul asistat de tehnologie.

„Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, preciza președintele Klaus Iohannis.