Președintele Klaus Iohannis a subliniat că România are nevoie de „politicieni care să-și iubească țara”, în discursul său de la Iași, de vineri, când se împlinesc 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Șeful statului spune că evenimentele din ianuarie 1859, „piatră de temelie” a României moderne și europene de astăzi, trebuie să fie un exemplu și pentru clasa politică actuală. Dacă o parte din public a ales să-l huiduie, o alta l-a aplaudat frenetic.

„Dragi români, îmi face o deosebită plăcere să fim împreună în această zi importantă pentru națiunea noastră, când sărbătorim împlinirea a 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească. Mi-am dorit ca prima mea întâlnire cu românii din acest al doilea mandat să aibă loc aici, la Iași, unul dintre centrele simbolice ale modernității, spiritualității și românității noastre.

Vă mărturisesc că sunt emoționat de fiecare dată când revin în frumoasa noastră Capitală Istorică și vă mulțumesc pentru primire! Acum mai bine de un secol și jumătate, la Iași și la București, printr-un act de mare abilitate politică înfăptuit de înaintașii noștri, au fost puse bazele statului român modern. Pentru noi, românii, nimic nu s-a câștigat ușor și simplu în trecutul nostru. Așa a fost și la 1859, când situația politică a Principatelor Române era extrem de complicată. Tensiunile, disensiunile politice și sociale, obstacolele interne și externe nu lipseau nici atunci, însă, în ciuda tuturor provocărilor, solidaritatea și dorința românilor de a se uni au reprezentat o forță incredibilă. Nevoia românilor de a fi împreună, transformată, mai apoi, într-un ideal național, a făcut posibilă Prima Unire, piatra de temelie a României moderne și europene de astăzi. „Unirea este actul energic al întregii națiuni române. Unirea, Națiunea a făcut-o!", spunea distinsul liberal Mihail Kogălniceanu.

Onorăm astăzi nu doar priceperea și abilitatea unor elite, viziunea și hotărârea lor, ci, mai ales, substratul modernizator al demersului unionist. Unirea Principatelor Române a însemnat demararea unor reforme sistemice sub aspect juridic, administrativ, economic și social și a constituit, de altfel, fundamentul pentru Marea Unire din 1918. Unirea Principatelor Moldovei și Țării Românești, opera extraordinară a generației pașoptiste și a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii, nu trebuie privită doar ca un eveniment istoric, ci ca un ansamblu de lecții prețioase și extrem de actuale pe care elitele vremii ni l-au lăsat moștenire. Dragi români, La fel cum înaintașii noștri au acționat la 1859, politicienii de astăzi trebuie să-și asume rolul de reformatori.

Politica are nevoie de oameni curajoși, de toți cei care consideră că a guverna sau a administra o urbe este o misiune onorantă. Avem nevoie de politicieni vizionari, pasionați, integri și pregătiți, care să își pună toată priceperea și profesionalismul în slujba intereselor cetățenilor. Avem nevoie de politicieni care să își iubească țara cu adevărat și să facă din ea o Românie normală. Românii au arătat fără echivoc că își doresc o țară modernă, prosperă, europeană, o țară în care fiecare cetățean să se simtă respectat, auzit, să trăiască decent, să se poată dezvolta și în care instituțiile statului să rezolve problemele eficient și rapid. Românii așteaptă instituții publice performante, cu funcționari integri, profesioniști, onești și deschiși, infrastructură de transport modernă, spitale sigure și bine dotate, școli în care să-și ducă în siguranță copiii și unde aceștia să primească o educație la cele mai înalte standarde.

Am încredere că actualul Guvern înțelege pe deplin nevoile pe care românii le au și că va lua în continuare măsuri concrete pentru a îndrepta toate lucrurile strâmbe. Primele luni au arătat clar că năzuințele oamenilor au fost auzite. Din Parlament, însă, PSD vrea să blocheze toate reformele, și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Acesta nu este un moft, ci o dorință stringentă a societății pentru ca România să se schimbe în bine. Românii vor vota din nou în acest an. Sunt convins că prin alegerile lor vor demonstra, încă o dată și încă o dată, că nu mai acceptă persoane superficiale și slab pregătite în funcții publice. Cei care urmăresc alte scopuri, cei care nu se vor mobiliza pentru susținerea unor reforme oneste, în beneficiul oamenilor, cei care vor încerca să submineze lupta împotriva corupției vor fi excluși automat de la treburile publice de către cetățeni, prin vot. Îndemn toți românii să nu mai accepte niciun fel de atitudine ostilă modernizării țării noastre și să rămână la fel de angajați în sancționarea derapajelor funcționarilor și reprezentanților statului.

Atașamentul românilor față de spiritul, valorile și principiile europene este indiscutabil și a fost demonstrat în nenumărate rânduri, mai ales în ultimii ani. La rândul său, clasa politică trebuie să demonstreze că îmbrățișează aceleași idealuri și principii. Ceea ce am învățat din realizarea Unirii Principatelor și din modul în care cetățenii au votat anul trecut este că atunci când românii își propun un ideal și luptă cu hotărâre pentru realizarea lui, nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Fac aici, la Iași, din locul în care s-a înfăptuit unirea, un apel către toți politicienii, indiferent de culoarea politică: nu ignorați forța și puterea glasului cetățenilor, nu ignorați voința lor! Având în vedere alegerile românilor de acum 161 de ani, îmi vin în minte cuvintele lui Victor Place, consul francez la Iași și martor al înfăptuirii Micii Uniri, care descria semnificația alegerii domnitorului Cuza astfel: „triumful complet al ideilor unioniste și liberale împotriva vechiului sistem de corupție, care și-a trăit traiul", cuvinte pe care le găsesc extrem de actuale. Votul are puterea de a închide drumul oamenilor necinstiți și de a impulsiona meritocrația, onestitatea, buna-credință și profesionalismul.

Așadar, dragi români și politicieni de bună-credință, vă îndemn să continuăm pe drumul pe care am pornit acum cinci ani împreună: consolidarea statului de drept și a parcursului democratic și european al României. Doamnelor și domnilor, Pentru că ne aflăm la Iași, în inima Moldovei, transmit un semnal ferm către guvernanți: românii și România au nevoie de Autostrada Unirii, proiect consfințit prin lege, care obligă statul să realizeze un drum de mare viteză peste Carpați. Provinciile istorice, Moldova și Transilvania, trebuie să fie unite! Fără această autostradă, Moldova nu va putea recupera decalajul economic. Închei prin a vă invita să fim împreună, la fel ca în Hora Unirii, în clipele de sărbătoare, să ne stăm aproape unii altora în momentele grele, să ne unim pentru modernizarea României, să ne concentrăm pe lucrurile bune care ne unesc și să găsim împreună soluții pentru a înlătura acele situații care ne dezbină. Vă doresc să aveți multă încredere și mult curaj!

”, a declarat președintele Klaus Iohannis, la Iași.

