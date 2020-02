Președintele Iohannis: PNDL trebuie regândit, nicidecum desființat (VIDEO)

Programul Național de Dezvoltare Locală trebuie regândit, „nicidecum desființat”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, în cadrul celei de-a XXIII-a sesiuni a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), subliniind tototdată că „risipa banilor publici trebuie stopată definitiv”.

„Foarte mulți dintre dumneavoastră ați implementat, în comunele pe care le reprezentați, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și au fost bani mulți, uneori, și proiecte reușite în multe cazuri. Banii investiți eficient înseamnă întotdeauna dezvoltare, însă nu trebuie să trecem cu vederea neajunsurile acestui program. Tocmai de aceea, spun răspicat: acest program trebuie regândit, nicidecum desființat. Nu cred că este nimeni în această sală care dorește să mai asistăm la acordarea banilor pe criterii politice sau la decontarea unor lucrări fictive sau prost realizate.

Risipa banilor publici trebuie stopată definitiv, iar acest lucru se poate realiza printr-o abordare coerentă și responsabilă. De asemenea, un program absolut necesar și care va aduce beneficii certe comunităților locale este cel care vizează extinderea rețelei de gaze, anunțat deja de actualul Executiv. În 2018, de exemplu, s-au distribuit gaze naturale în doar 945 de localități din România, ceea ce înseamnă că doar aproximativ o treime din populație este conectată la rețeaua de gaze”, a declarat Klaus Iohannis.

