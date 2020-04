Președintele cere premierului și ministrului de Interne să revină asupra acordului încheiat cu BOR pentru Paște

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va cere premierului Ludovic Orban și ministrului Marcel Vela să revină asupra acordului pentru Paște, pe care Guvernul l-a stabilit cu BOR astfel încât românii creștin-ortodocși să poată primi Lumina și Sfintele Paști de Înviere. Altfel, spune șeful statului, „după sărbători vom avea înmormântări”. Cei trei actori de prima scenă politică vor avea o discuție, miercuri, la care vor participa și alți miniștri sau consilieri guvernamentali.



„Este regretabil să observăm, și în viața noastră, și în viața publică, că de multe ori cele mai bune intenții creează cele mai mari complicații. Așa se pare că se întâmplă și cu un așa-zis acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă. Probabil intențiile sunt foarte bune, dar nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește acolo. Mulți români au înțeles că este cazul să ne relaxăm. Nu este cazul să ne relaxăm! Iar explicațiile care s-au dat au fost prea optimiste. Așadar, peste câteva minute voi începe o ședință cu Premierul Orban, Ministrul Vela, alți miniștri și consilieri. În cadrul acestei ședințe voi solicita Premierului Orban și Ministrului de Interne să revină asupra acestui acord, să găsească, dacă vor, o formulă care respectă principiul «Stați acasă!», care se încadrează perfect în solicitările din decretul care prelungește starea de urgență și care, evident, respectă toate ordonanțele militare”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a precizat că, până în prezent, peste 7.200 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus la nivel național.

„Astăzi suntem în prima zi din starea de urgență prelungită. Și, din păcate, nu avem niciun motiv de relaxare. Avem, între timp, peste 7.200 de cazuri de persoane infectate. Avem de ieri până astăzi 20 de persoane care au murit. Avem de ieri până astăzi peste 340 de persoane în plus infectate cu coronavirus. Deci, nici vorbă de relaxare! Și ca să fie foarte, foarte clar ce-am spus ieri și poate încă nu a ajuns foarte limpede la toată lumea, repet: cuvântul de ordine este «Stați acasă!». (...) Așadar, dragi români, indiferent ce vă spun unii și alții, eu vă spun același lucru pe care îl spun și medicii, în frunte cu Ministrul Sănătății, același lucru pe care îl spun experții, același lucru pe care îl spune Organizația Mondială a Sănătății: Stați acasă!”, a mai spus președintele Iohannis.

