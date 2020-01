Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, că a trimis scrisorile de convocare a Camerei Deputaților și Senatului pentru o sesiune extraordinară, săptămâna viitoare. Demersul este motivat de decizia Guvernului Orban de a-și asuma răspunderea pe proiectul de lege pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Solicit convocarea celor două Camere în sesiune extraordinară. Solicit această sesiune extraordinară pentru a discuta angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor, în două tururi. Sesiunea extraordinară urmează să aibă loc săptămâna viitoare, între 27 și 31 ianuarie”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă nu cumva se creează o discrepanță între consilierii județeni și primari pentru că aceștia sunt instalați diferit, președintele a răspuns: „„Nu există niciun fel de contradicție, fiindcă o comunitate își alege un primar. O comunitate, o localitate are o identitate de comunitate locală. Această identitate, la nivel județean, fie nu există, fie este diluată. Nu putem compara reprezentativitatea unui primar și a unui președinte de consiliu județean. Pentru primari sunt de părere că este foarte bine să fie ales din două tururi, iar pentru președinte de consiliu județean sunt de părere că trebuie ales de consilierii județeni din rândul consiliului județean”.

