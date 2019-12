Președintele Iohannis și premierul Orban participă la slujba de pomenire a eroilor Revoluției Române de la Catedrala Patriarhală (VIDEO)

Continuă ceremoniile în memoria miilor de oameni care s-au jertfit pentru libertate în urmă cu 30 de ani, în ceea ce dăinuiește în memoria colectivă drept Revoluția Română. Chiar la această oră, președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban participă la slujba de pomenire a eroilor martiri de la Catedrala Patriarhală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.