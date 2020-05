Președintele României, Klaus Iohannis, va vizita unitatea de suport medical COVID-19 din Târgu Mureș, sâmbătă, unde va fi însoțit de premierul Ludovic Orban și Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Ea a fost realizată în 10 zile și va avea 80 de paturi, fiind specializată în tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, ce prezintă o simptomatologie moderată. Până în prezent, în județul Mureș, 595 de persoane au fost confirmate cu infecție cu noul coronavirus.

