Președintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Consiliul Național al PNL, că va alcătui o nouă majoritate parlamentară și, implicit, guvernamentală, în urma alegerilor, fie ele la termen sau anticipate. Noua putere va trebui să respecte valorile proeuropene, prooccidentale și să înceapă, alături de șeful statului, „vindecarea României”.



„Statul român, care funcționează normal, cel pe care mi-l doresc și pe care știu eu că și-l doresc și românii, este acel stat în care președintele își îndeplinește atribuțiile, Guvernul își face treaba și Parlamentul dă legi bune și corecte pentru țară, nu pentru șefii de partide și clicile lor.



Trebuie să începem vindecarea României de rănile adânci provocate de PSD și ALDE în acești ani. Pentru asta avem nevoie de unitate, de viziune, de încredere, de încredere unii în alții, de speranța că împreună putem să ducem România mai sus. Avem nevoie să fim deschiși către români, către toți românii din țară și din diaspora, care așteaptă un semnal de la noi, un semnal că viitorul poate fi bun, că nu toți politicienii sunt la fel, că există oameni pregătiți, care pot să-i conducă onest, cu responsabilitate. Toate aceste propuneri și principii despre care v-am vorbit reprezintă angajamentul și parteneriatul meu cu românii, la care îmi doresc să se alături toate forțele poltice democratice, proccidentale și capabile să înțelegeagă că miza este uriașă. Miza este chiar viitorul României.



Dragi liberali, dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România. Votul pe care sper că mi-l veți da la alegerile prezidențiale este un vot pentru această viziune pe care o avem împreună pentru țara noastră. Vreau să fiu foarte bine înțeles. Acest vot va fi respectat, nu voi desemna niciun Guvern, care nu își asumă ferm aceste deziderate.



Vă asigur că voi construi o nouă majoritate în urma alegerilor, fie că vor fi la termen, fie anticipate, care să aibă toate aceste valori legate de normalizarea României. O majoritate, care să fie proeuropeană și să susțină lupta împotriva corupției. PSD a dovedit că este incapabil să facă toate aceste lucruri.



Îmi asum aceste valori ale României funcționale, ale României normale. Îi voi aduce alături de mine pe toți cei care împărtășesc aceste valori, astfel încât să devină realitate. Acesta este proiectul meu, acesta este proiectul întregii Românii, acesta este proiectul unei întregi generații.

