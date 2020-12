Președintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări. PSD, PNL, USR-PLUS, AUR, UDMR și minoritățile naționale vin marți la Cotroceni

Președintele României a convocat formațiunile parlamentare la consultări, marți, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. La discuțiile cu șeful statului vor participa, rând pe rând, reprezentanții PSD, PNL, USR-PLUS, AUR, UDMR și grupului minorităților naționale, începând cu ora 15.

„În temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) și ale art. 103 din Constituția României, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de Prim-ministru”, informează Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile vor avea loc marți, începând cu ora 15

Partidul Social Democrat (PSD) – ora 15;



Partidul Național Liberal (PNL) – ora 15.30;



Alianța USR-PLUS – ora 16;



Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – ora 16.30;



Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 17;



Minoritățile naționale reprezentante în Parlament – 17.30;

Nu este prima rundă de consultări între Președintele României și delegațiile formațiunilor reprezentate în Parlament. Discuțiile similare anterioare, cele din 14 decembrie, nu s-au concretizat sub forma desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru, cu șeful statului afirmând la finalul evenimentului de la acea vreme că este necesară o nouă întrevedere.

Florin Cîțu, propunerea de premier a PNL, USR-PLUS și UDMR, e favorit în cursa pentru postul de prim-ministru

În acest moment, Florin Cîțu pare să aibă cele mai mari șanse pentru a fi desemnat candidat la funcția de prim-ministru și chiar pentru a primi încrederea Parlamentului, el fiind propus pentru această funcție de coaliția formată din PNL, USR-PLUS și UDMR, care din punct de vedere matematic deține majoritatea parlamentară necesară pentru un vot favorabil de învestitură.

„Mulțumesc coaliției de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Am fost în aceste discuții într-unele zile, când s-au negociat programul de guvernare, alianța politică, și după aceste zile am siguranța că o să fie o guvernare stabilă. Este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are în centru interesul cetățenilor. Programul de guvernare este aproape gata. În programul de guvernare sunt proiecte care au început în acest an de guvernare și vor continua, proiecte care au dat rezultate, dar care au fost completate cu alte proiecte venite de la partenerii de coaliție, toate având același scop – dezvoltarea României. Cred că diferența pe care o veți vedea este una majoră, modul în care vor implementate aceste proiecte, pentru că, începând cu 2021, toate proiectele care se întind pe mai mulți ani vor trebui să fie justificate finanțarea pentru toată perioada. Nu vreau ca în perioada următoare să mai existe proiecte începute și apoi să rămână neterminate, pentru că dintr-odată nu a mai fost găsită finanțare. Lucrurile vor fi făcute așa cum au fost făcute în acest an, proiecte care încep merg până la final. Mulțumesc pentru încredere. Sper să avem un Guvern învestit cât mai repede”, a declarat Florin Cîțu, luni seară, la semnarea acordului de coaliție între PNL, USR-PLUS și UDMR.