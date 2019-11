Președintele Klaus Iohannis a explicat, marți, la dialogul electoral de la BCU, că a numit-o pe Viorica Dăncilă în funcția de premier, deși PSD își dărâmase deja de două ori propriile cabinete, pentru că social-democrații aveau o largă majoritate, alături de ALDE și UDMR, în Parlamentul României.



„Explicația este destul de simplă. Trebuie să ne amintim cum a arătat arhitectura și aritmetica parlamentară la acel moment. PSD a dispus nu de o majoritate, ci de o largă majoritate la vremea respectivă. PSD a fost sprijinit activ câteodată chiar cu entuziasm și de ALDE, și de UDMR. Au controlat practic 60% din Parlament. Or, dacă o coaliție controlează 60% din Parlament și propune un candidat pentru poziția de prim-ministru, atunci în spiritul Constituției această persoană va fi nominalizată sau desemnată pentru poziția de premier”, a subliniat președintele în funcție.



Întrebat de ce nu a acționat „prin oglindă”, având în vedere că în ultima perioadă s-a implicat activ în formarea unei majorități în jurul unui Guvern PNL, Klaus Iohannis a răspuns: „La momentul respectiv nu au existat condițiile pentru formarea unei astfel de coaliții. Aceste condiții au apărut și în urma europarlamentarelor, și în urma referendumului. S-a schimbat nu numai aritmetica din Parlament, ci și felul în care acționează Parlamentul. În Parlament sunt politicieni. Ei sunt foarte sensibili la felul în care românii votează. După votul din 26 mai, lucrurile s-au schimbat. Au existat mișcări în Parlamentul României, și abia atunci a fost posibilă construirea unei majorități, care într-adevăr a reușit să dea jos prin moțiune de cenzură acel Guvern eșuat PSD. Aceste chestiuni nu au existat la momentul istalării Guvernului PSD.



Întrebat dacă regretă că în anul 2009 a stat la doar un scaun distanță de Dragnea pe când Mircea Geoană și Traian Băsescu se confruntau în finala prezidențialelor, Klaus Iohannis a răspuns: „Atunci așa am văzut lucrurile. Așa am acționat atunci. Acum am acționat în felul în care m-am văzut acționând. Acum îl văd așa cum l-am descris. PSD este partidul, care trebuie înlăturat de la butoanele puterii”.

