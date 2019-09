Președintele Iohannis: Voi lua decizia privind miniștrii abia după ce voi analiza motivarea hotărârii CCR. Dăncilă să meargă în Parlament dacă vrea să pună capăt crizei guvernamentale (VIDEO)

Președintele Iohannis a afirmat, miercuri, că va lua decizia privind revocarea miniștrilor și numirea interimarilor de îndată ce va analiza motivarea deciziei CCR, care va fi publicată în perioada următoare.

„Curtea Constituţională a luat astăzi în discuție actuala situație politică. Și, prima observație pe care aș face-o - decizia de astăzi a Curții Constituționale nu schimbă cu nimic situația politică în care se află Guvernul României de mai bine de trei săptămâni, acum. Un lucru este cert, Guvernul nu mai are aceeași compoziție ca înainte, prin plecarea ALDE de la guvernare și Prim-ministrul este obligat de Constituție să meargă în fața Parlamentului să ceară un vot de încredere.



Constat astăzi, cu satisfacție, că și Curtea Constituțională a României a ajuns, în mod corect și inevitabil, exact la aceeași concluzie pe care o spun de trei săptămâni: Guvernul Dăncilă și-a pierdut legitimitatea și trebuie să meargă de îndată în fața Parlamentului ca să ceară un vot de validare. Celelalte chestiuni legate de numirile și revocările miniștrilor, care sunt menționate în materialul Curții Constituționale, sunt de fapt blocaje generate de refuzul doamnei Prim-ministru de a se prezenta în fața Parlamentului pentru a primi un vot de încredere, acolo unde trebuia să meargă din capul locului.



Acum, deciziile mele referitoare la punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale a României, de astăzi, le voi lua după publicarea și analiza motivării deciziei care va fi, probabil, publicată, în perioada imediat următoare. Dar, dacă doamna Prim-ministru Dăncilă dorește, așa cum se tot exprimă în public, să se pună capăt acestei crize guvernamentale, soluția este simplă: doamnă Prim-ministru, vă mai spun o dată, poftiți de îndată în fața Parlamentului pentru votul de validare!”, a afirmat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Declarația președintelui Iohannis vine în contextul în care Curtea Constituțională a admis, miercuri, parțial conflictul dintre premier și președinte. Mai exact, Iohannis este obligat să revoce miniștrii demiși de Dăncilă, să numească interimarii și să motiveze refuzul numirii noilor miniștri, dar premierul Viorica Dăncilă trebuie să vină în Parlament pentru un vot de încredere. (Detalii AICI)

Viorica a reacționat și ea după hotărârea lansată de CCR. Premierul acuză un abuz din partea preşedintelui, căruia îi cere să semneze de îndată decretele. (Detalii AICI)

