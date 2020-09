Președintele României a subliniat că este de acord ca fondurile europene să fie condiționate de respectarea statului de drept. „În România, suntem hotărâți și eu, și Guvernul, și partidele democratice să facem în așa fel încât statul de drept să fie respectat foarte bine, să ajungem exemplu de urmat pentru alții”, a precizat Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferință de presă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.