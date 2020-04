Președintele României a lansat, vineri, un apel către autorități, solicitându-le „să nu slăbească niciun moment vigilența”. Șeful statului a subliniat că toate restricțiile de carantină rămân în vigoare, și i-a îndemnat pe români să respecte măsurile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 și de Paște. Numărul infecțiilor cu coronavirus a crescut la nivel global, la fel cum se întâmplă și în România, atrage atenția Klaus Iohannis, explicând că „ne confruntăm cu o amenințare globală care a schimbat brusc și radical existența noastră”.



„Ne confruntăm cu o amenințare globală care a schimbat brusc și radical existența noastră. Nimeni, nicăieri în lume, nu a fost cu adevărat pregătit pentru a face față cu bine magnitudinii și vitezei cu care se propagă epidemia. Niciodată în trecut omenirea nu a fost mai solidară și hotărâtă să iasă învingătoare dintr-o provocare teribilă cum este aceasta. Să privim cu multă speranță și încredere către un viitorul destul de apropiat în care ceea ce trăim cu toții va fi numai o pagină neagră de istorie. România, ca și alte țări, are încă în față un val epidemiologic căruia trebuie să îi reziste. Să nu uităm nicio clipă că în spatele statisticilor se află întotdeauna oameni, cu familiile lor, problemele și dramele lor. Solicit tuturor autorităților să nu slăbească niciun moment vigilența. Rămân în vigoare absolut toate restricțiile”, a declarat președintele Iohannis.

Șeful statului i-a îndemnat pe români să respecte restricțiile de carantină și în perioada Paștelui, când tradițional oamenii aveau obiceiul să se reunească în familie.

„Acum, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face. Părinții și bunicii noștri se simt mai singur ca niciodată în aceste zile, pentru că nu ne mai au aproape fizic. Cred că noi avem puterea și știința să îi facem să ne simtă aproape de sufletul lor. A sta deoparte, a sta de parte de cei la care ținem, ne creează un sentiment firesc de neputință, deznădejde. În aceste clipe trebuie să acceptăm că este singura atitudine rațională, care ne protejează atât pe noi, cât și pe cei pe care îi iubim. Vă rog să faceți acest sacrificiu acum, pentru a putea fi împreună sănătoși mai târziu. Oricât de dificil ne este acum, am toată încrederea că vom deveni mai puternici după această grea încercare, iar motivul pentru care sunt optimist sunteți voi, dragi români”, a adăugat președintele Klaus Iohannis.

