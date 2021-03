Președintele Klaus Iohannis a făcut marți declarații despre evoluția pandemiei de coronavirus, precizând că ultimele cifre sunt îngrijorătoare și că nu ar trebui irosite eforturile realizate prin campania de vaccinare. Klaus Iohannis a subliniat că starea de alertă va fi prelungită, măsurile vor rămâne în vigoare, iar circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme. Totodată, șeful statului a ținut să precizeze că autoritățile nu iau în calcul un lockdown de Paști:

"Vreau să atrag atenția că cifrele din ultima săptămână privind evoluția pandemiei de COVID-19 sunt îngrijorătoare. Tendința de creștere este evidentă și din toate părțile ni se spune că presiunea pe secțiile de ATI este tot mai mare.

Să nu irosim ceea ce am câștigat până acum prin campania de vaccinare, campania de vaccinare care merge foarte bine. Până acum s-au vaccinat peste 1 milion de români. Iar număruld e doze administrate crește de la o zi la alta, numărul centrelor de vaccinare crește de la o săptămână la alta.

Până în vară să avem un nivel foarte bun de vaccinare. Până atunci trebuie să avem grijă să nu ne înecăm la mal. Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri și restricțiile în vigoare vor fi păstrate iar circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme, probabil de la ora 22. Nu avem în vedere un lockdown de Paști".

