Președintele Klaus Iohannis, conferință de presă marți, ora 18, în direct pe B1 TV. Șeful statului vorbește în ziua în care epidemia de COVID-19 din România a atins noi recorduri negative

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține o conferință de presă, marți, ora 18, la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Vestea vine în contextul în care cel mai recent bilanț prezentat de către Grupul de Comunicare Strategică a consfințit noi recorduri negative la nivelul epidemiei de COVID-19 din România, atât din punct de vedere al cazurilor nou depistate, 7.733, cât și din cel al deceselor legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, 120. Totodată, a fost stabilit un maxim absolut și în ceea ce privește numărul de pacienți diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2 internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 974.

Tot marți la Palatul Cotroceni, dar la ora 15, șeful statului va avea o ședință cu Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, și alți specialiști, iar evenimentul vizează evaluarea și prezentarea măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. La eveniment vor mai participa Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și generalul dr. Ionel Paul Oprea, ambii secretari de stat în Ministerul Sănătății; Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății; dr. Andreea Moldovan, director medical, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov; dr. Gindrovel Dumitra, medic primar Medicină de Familie, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul SNMF.

Până marți, 3 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a precizat Grupul de Comunicare Strategică, adăugând printre altele că 181.175 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 156 de cazuri noi (5.537, număr total de cazuri confirmate), Arad 164 (5.820), Argeș 179 (7.416), Bacău 118 (8.638), Bihor 249 (7.256), Bistrița-Năsăud 124 (2.968), Botoșani 108 (3.520), Brașov 193 (10.113), Brăila 44 (3.514), Buzău 57 (4.085), Caraș-Severin 80 (2.832), Călărași 52 (1.806), Cluj 355 (10.191), Constanța 182 (6.439), Covasna 21 (2.354), Dâmbovița 127 (6.874), Dolj 183 (7.159), Galați 60 (6.543), Giurgiu 57 (2.013), Gorj 62 (3.104), Harghita 73 (3.226), Hunedoara 115 (4.520), Ialomița 119 (2.275), Iași 181 (11.299), Ilfov 172 (6.426), Maramureș 254 (4.858), Mehedinți 49 (2.277), Mureș 145 (5.743), Neamț 122 (6.462), Olt 68 (3.841), Prahova 174 (10.061), Satu Mare - (1.958), Sălaj 70 (3.081), Sibiu 166 (5.979), Suceava 165 (9.692), Teleorman 70 (3.291), Timiș 318 (9.914), Tulcea 15 (1.576), Vaslui 142 (5.246), Vâlcea 83 (5.273), Vrancea 15 (3.599). Cu o incidență de 3,94, Municipiul București are 762 de cazuri noi și 37.650 per total, în timp pentru alte 127 nu este precizată nicio zonă a țării.