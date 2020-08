Președintele Klaus Iohannis: Dacă epidemia nu se agravează și se iau măsuri stricte, localele pot fi organizate. Așa funcționează democrația, din când în când se țin alegeri (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, este de părere că alegerile locale pot fi organizate în 27 septembrie, așa cum a votat Parlamentul, cu condiția ca epidemia de coronavirus din țară să nu se agraveze și să fie implementate măsuri stricte de protecție sanitară. Cu această ocazie, el le-a transmis un mesaj și celor care acuză Executivul că dorește desfășurarea scrutinului la data stabilită prin lege – „așa funcționează democrația, din când în când se țin alegeri”, spune șeful statului.

