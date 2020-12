Președintele Klaus Iohannis: "Dacă se înțeleg PNL, UDMR, USR PLUS și vin cu o  propunere de premier, o voi accepta. Că este Orban, Cîțu sau altcineva"

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că va accepta orice propunere de premier pe care o va propune PNL, USR PLUS și UDMR, în momentul în care vor ajunge la un acord în această privință:

"Dacă se înțeleg PNL, UDMR, USR PLUS și vin cu o propunere, o voi accepta. Că este Orban, îl accept, că este Cîțu, îl accept sau poate să fie altcineva. Nu știu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să îmi propună ceva. Este sigur prima variantă și sper să meargă lucrurile mai departe", a spus președintele.

Acesta a recunoscut că negocierile sunt dificile, dar a subliniat că trebuie să avem răbdare, chiar dacă își dorește formarea relativ rapidă a Guvernului:

“Să avem puțină răbdare, să urmărim aceste negocieri fără să încerce fiecare să se implice prin articole de presă sau prin intervenții. Pentru mine este important să e formeze relativ repede un Guvern ca să se gestioneze pandemia și criza economică, să avem un guvern care se bazează pe o majoritate solidă în Parlament și ă mergem mai departe că lucru este foarte mult.

Trebuie să continuăm măsurile împotriva pandemiei, măsurile economice, programul pentru fondurile europene, trebuie contruit bugetul, trebuie planificate autostrăzi, spitale, căi ferate și multe, multe altele”, a declarat Klaus Iohannis.

Lucrurile sunt complicate în aceste negocieri. Îți dai seama că sunt viziuni diferite, programe de guvernare diferite, sunt scheme de minister diferite. Atunci trebuie să avem suficientă răbdare să așteptăm ca partidele să negocieze toate aceste lucruri", a spus pre;edintele Klaus Iohannis.

