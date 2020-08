Președintele Klaus Iohannis: Dacă vom avea moțiune și cabinetul Orban e demis, cu certitudine nu vom avea guvern PSD (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă, miercuri, la Palatul Cotroceni din Capitală, în care a abordat mai multe subiecte de interes de pe agenda publică, precum situația epidemiologică la nivel național, demersurile internaționale pentru dezvoltarea unui vaccin sigur și eficient în lupta cu COVID-19, începerea noului an școlar, moțiunea de cenzură cu care este amenințat Guvernul Orban de PSD, dosarul „10 august”, majorarea etapizată a alocațiilor, securitatea rețelelor de ultimă generație 5G, dar și luptele între clanurile de interlopi din țară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.