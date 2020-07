Președintele Klaus Iohannis, declarație de presă la ora 13, în direct pe B1 TV. Șeful statului ar putea anunța noi măsuri, după numărul record de cazuri zilnice de COVID-19 (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține o declarație de presă, joi, ora 13, la Palatul Cotroceni din Capitală, anunță Administrația Prezidențială. Șeful statului ar putea anunța noi măsuri pentru răspunsul național la criza COVID-19, în condiițile care autoritățile au raportat, miercuri, un număr record de cazuri zilnice de infecție cu coronavirus de la debutul pandemiei.

Grupul de Comunicare Strategică anunța, miercuri, că au fost confirmate 555 de cazuri noi de COVID-19 pe un interval de 24 de ore, un record negativ de la debutul pandemiei de coronavirus care a dus număr total al îmbolnăvirilor înregistrate la nivel național la 30.175. În acest context, președintele Klaus Iohannis preciza că ar putea fi reinstituită starea de urgență pe fondul creșterii alarmante, dar a subliniat că măsura nu este de dorit.

„Eu mă bazez și m-am bazat în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să intervină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte calr că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare. Sunt în contact și cu guvernanții, și cu specialiștii și deocamdată credem că, împreună cu românii, avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență. Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Dar eu nu îmi doresc acest lucru, nici românii nu cred că își doresc acest lucru. Haideţi să respectăm normele în vigoare”, declara șeful statului.



Ce a declarat premierul după cel mai amenințător bilanț de la debutul pandemiei de coronavirus





La rândul său, premierul Ludovic Orban trăgea un semnal de alarmă și arăta că „suntem într-un moment de cumpănă”.

În ultimele patru săptămâni, am înregistrat o creștere a numărului de cazuri, de la săptămână la săptămână. Deși, spre deosebire de alte țări, Guvernul României a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, odată cu deschiderea activităților care au fost sub restricție, ca urmare a creșterii interacțiunii între oameni, am asistat la o creștere a numărului de cazuri. Cauza principală este nerespectarea regulilor de protecție sanitară – portul mășii, păstrarea distanței fizice de protecție sanitară, evitarea contactului apropiat, nerespectarea regulilor de igienă. Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creșteri, în continuare, a numărului de cazuri. De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea și viața românilor. În toate situațiile create ca urmare a unor decizii luate de alte instituții decât cele guvernamentale, am pus pe masă soluții și am cerut adoptarea acestora și am asigurat implementarea lor.

Prim-ministrul a explicat că „avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituții, de un comportament responsabil din partea tuturor liderilor politici, a reprezentanților acestora în instituții publice, în autorități ale administrației locale. Avem nevoie de o implicare serioasă și responsabilă a tuturor companiilor pentru că acestea sunt responsabile de respectarea regulilor de protecție sanitară care au fost instituite. Avem nevoie de fiecare cetățean român să fie alături de noi în această bătălie contra unei epidemii fără precedent, care pune în pericol societatea românească și poate pune în pericol pe oricare dintre cetățenii români”.