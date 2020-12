Președintele Klaus Iohannis, declarație de presă la ora 19, în direct pe B1 TV. Șeful statului ar putea anunța numele premierului desemnat

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține o declarație de presă, marți, ora 19, la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Este destul de probabil ca șeful statului să anunțe numele premierului desemnat să formeze noul Guvern, în condițiile care evenimentul vine la capătul celei de-a doua runde de consultări cu formațiunile reprezentate în Parlament și deja s-a coagulat o coaliție care deține majoritatea parlamentară necesară pentru un vot favorabil de învestitură.

Președintele Klaus Iohannis ar putea anunța numele premierului desemnat, marți seară, la ora 19

Potrivit Articolului 103 din Constituția României, Președintele „desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. Candidatul pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Conform legii fundamentale, „programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună”, iar „Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”.

Formațiunile parlamentare au fost invitate, marți, la Cotroceni, pentru discuții cu șeful statului. PSD a boicotat consultările

Reprezentanții PSD, PNL, USR-PLUS, AUR, UDMR și grupului minorităților naționale au fost așteptați, marți, la Palatul Cotroceni, pentru o a doua rundă de consultări cu președintele Klaus Iohannis, în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Social-democrații au boicotat invitația.

„PSD nu va participa la circul ieftin condus de Klaus Iohannis. Am luat decizia ca astăzi, Partidul Social Democrat să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gașca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest CDR, care nu are legitimitate în ceea ce privește voturile și opțiunea românilor pentru propunerea de premier. Așa cum am mai spus, PSD va intra total în opoziție, o opoziție dură, așa cum merită românii să fie reprezentați de PSD. Vedem că actualul CDR nu are nicio soluție nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică. În continuare așteptăm programul de guvernare al noului CDR și bugetul de stat, care, cu siguranță va fi un buget al austerității", a declarat Marcel Ciolacu.

Acord de coaliție între PNL, USR-PLUS și UDMR. Formațiunile îl susțin pe Florin Cîțu pentru postul de premier

Florin Cîțu pare să aibă cele mai multe șanse pentru a fi desemnat candidat la postul de prim-ministru și chiar învestit alături de viitorul cabinet, având în vedere că este susținut de coaliția formată de PNL, USR-PLUS și UDMR, partide care împreună dețin majoritatea parlamentară. Într-o declarație comună cu președinții formațiunilor implicate, liberalul s-a arătat pregătit să își asume „această guvernare, într-un moment dificil pentru România”.

„I-am transmis domnului Președinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an și, bineînțeles, avem un program de guvernare care aduce multe lucruri importante, măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat și cum văd lucrurile imediat după votul de mâine seară, (...) am discutat puțin și despre calendarul referitor la bugetul pentru anul viitor. Din nou, le mulțumesc președinților acestei coaliții de centru-dreapta pentru încredere și de mâine seară pornim la lucru”, a spus Florin Cîțu.