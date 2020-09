UPDATE, 21 septembrie, ora 12 // Președintele Klaus Iohannis s-a îmbarcat în deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviară „Gara de Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”. Amintim că, la finalul deplasării, șeful statului va susține o declarație de presă.

