Președintele Klaus Iohannis, despre demiterea lui Vlad Voiculescu: „Modificarea din Guvern a fost corectă” / Ce a spus despre protocolul adițional convenit de coaliție (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat miercuri o vizită la centrul mobil de vaccinare anti-COVID-19 din comuna Afumați, județul Ilfov, unde a fost întebat dacă este de părere că demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății a fost o decizie corectă. „modificarea din Guvern care s-a făcut a fost corectă”, a răspuns șeful statului, care a vorbit și despre noul act adițional din coaliție, despre care spune că „nu taie din atribuțiile nimănui”.

Ce a spus președintele Klaus Iohannis despre demiterea lui Vlad Voiculescu și despre actul adițional convenit marți seară de coaliție

„În ce privește protocolul, au negociat o formă de înțelegere politică, care nu taie din atribuțiile nimănui. S-au înțeles partenerii de coaliție să existe o formă aprofundată de consultare, este bine. În orice coaliție este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite și bine puse în practică. Eu sunt convins că, de acum, coaliția va funcționa mai bine, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă s-a gândit sau ia în calcul eventuale modalități de a-i stimula pe români să se vaccineze, dar și dacă demiterea lui Vlad Voiculescu a fost o decizie corectă, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Campania de vaccinare a mers foarte bine până acum, dar am avut la dispoziție un număr oarecum redus de doze – asta nu a depins decât în mică parte de noi și vreau să știți că Guvernul a avut grijă să primim doze suplimentare de vaccin, deci România beneficiază de doze suplimentare pe care le-am comandat ca să facem față cererii. De aceea, stăm foarte bine și în comparația europeană, însă este clar, da, campania de vaccinare trebuie să accelereze. De aceea am venit eu aici, ca să dau semnalul cu această campanie de vaccinare mobilă, vom găsi – și asta am discutat și adineauri cu domnul doctor Gheorghiță – noi și noi căi de a veni în întâmpinarea cetățenilor. Ușor, ușor greutatea campaniei se va muta de la planificarea inițiată de cetățeni și o reglementare care prevede un timp de așteptare destul de lung. Vrem să reducem mult timpul de așteptare, vrem să venim în întâmpinarea cetățenilor și vrem să avem o campanie de vaccinare care ne scoate din pandemie”.

„Este evident că acest lucru putem să îl facem doar împreună. Campania de vaccinare nu se poate face de unul singur sau de o instituție. Este o campanie care ne privește pe toți și până la urmă nu cunosc pe nimeni care nu vrea să scape de pandemie, deci haideți să ne vaccinăm, iar modificarea din Guvern care s-a făcut a fost corectă”, a adăugat președintele Klaus Iohannis.