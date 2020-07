Președintele Klaus Iohannis, despre negocierile de la Bruxelles: Se discută foarte aprins despre proporția între granturi și împrumuturi. Pentru România, prioritățile rămân aceleași. Sunt moderat-optimist (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, duminică, în a treia zi de negocieri la nivelul UE cu privire la cadrul financiar multianual și fondul european de redresare economică. Șeful statului s-ar arătat „moderat-optimist” și a subliniat că, deși „lucrurile pentru România s-au mișcat într-un mod rezonabil”, discuțiile continuă și se vor prelungi, cu siguranță, și în noapte. Pentru țara noastră, spune ele, „temele prioritare rămân aceleași”. Dacă anumite state doresc condiționarea alocărilor de maniera în care sunt respectate principiile statului de drept, alte administrații naționale doresc o abordare „mai lejeră”, mai flexibilă.

