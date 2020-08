Președintele Klaus Iohannis a declarat că e „destul de rău” dacă durează prea mult soluționarea dosarului „10 August”, dar important este să se facă dreptate și adevărații vinovați să plătească. Amintim că procurorul de caz a dispus inițial clasarea acuzațiilor ce îi vizează pe șefii de atunci ai Jandarmeriei, ar această soluție a fost infirmată, marți, de șefa DIICOT, Georgiana Hosu. Aceasta a arătat că procurorul de caz nici măcar nu a audiat șefii Jandarmeriei sau victimele și nici nu a readministrat probele strânse de Parchetul Militar. Chiar și așa, Hosu este acuzată că ea însăși poară o parte de vină pentru modul în care a evoluat ancheta. Iohannis a fost întrebat dacă regretă numirea Georgianei Hosu la șefia DIICOT, mai ales că există mai multe controverse în jurul ei și primise un aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. „Dacă aș putea să dau timpul înapoi mi-aș dori să nu existe guvernarea PSD care a considerat că este un lucru bun să îi bată şi să îi gazeze pe români şi să nu se fi întâmplat acele abuzuri din 10 august”, a răspuns Iohannis.

La finele lunii iunie, după aproape doi ani de la evenimentele din 10 august 2018, procurorul DIICOT Doru Stoica a decis clasarea unei părți din dosarul privind violențele din Piața Victoriei. Era vorba despre acea parte de dosar în care șefii de la acea vreme ai Jandarmeriei, precum și un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost acuzați de abuz în serviciu și purtare abuzivă. Anchetatorii au considerat că aceștia nu au făcut altceva decât să își facă datoria.

Mari, însă, Georgiana Hosu, procurorul-șef DIICOT, a anunțat că a infirmat clasarea. A fost redeschisă, astfel, urmărirea penală în cazul colonelului Gheorghe Sebastian Cucoş, maiorului Laurenţiu Cazan, colonelului Cătălin Sindile şi fostului secretar de stat Mihai Dan Chirică.

În ordonanța semnată de Hosu se arată că procurorul Doru Stoica nu i-a citat pe șefii din Jandarmerie, nu a audiat vreo victimă sau vreun martor și nici nu a readministrat probele strânse de Parchetul Militar. De asemenea, din ordonanța de clasare rezultă faptul că a fost analizată conduita șefilor din Jandarmerie după ora 23.08, când plângerile formulate și declarațiile martorilor arată clar că dispozitivele de jandarmi au folosit asupra mulţimii gazele iritant-lacrimogene încă de la ora 19.30.

Numai că Hosu însăși a lucrat în dosarul ”10 August” până când a intrat în procedurile de numire la șefia DIICOT. Ea a fost acuzată public că poartă o parte din vină pentru că s-a ajuns aici.

Mai e de precizat faptul că, potrivit unor informații apărute în presă, așa-numitul om în alb de la Protestul Diasporei, colonelul Cătălin Paraschiv, unul dintre șefii Jandarmeriei care a acționat în Piața Victoriei, l-a ajutat pe soțul șefei DIICOT într-un dosar penal. Cei doi ar fi prieteni. De aici a apărut o altă acuzație, anume că Gorgiana Hosu se află într-un vădit conflict de interese.

În această situație, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă regretă numirea ei, mai ales că primise aviz negativ de la Consiliul Superios al Magistraturii.LEGĂTURA NEȘTIUTĂ dintre JADOR de la „Puterea Dragostei” și Emi Pian: Abia acum FANII manelistului au rămas INTERZIŞI

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.