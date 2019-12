Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de unitate către națiunea română, sâmbătă, când și-a preluat formal al doilea mandat, și a făcut un apel la depășirea perioadei de tranziție.

„Preiau astăzi cu multă emoție al doilea mandat de Președinte al României. Profund onorat de încrederea care mi-a fost acordată, primesc această înaltă responsabilitate cu multă recunoștință și cu speranță în ceea ce privește viitorul României. Le mulțumesc concetățenilor noștri, care au înțeles că votul constituie esența democrației și cel mai puternic isntumentu aflat la indemana pentru a indica drumul pe care vrem ca tqara noastra sa il parcurga.



Am rostit astăzi înaintea dumneavoastră, în fața reprezentanților aleși ai poporului un jurământ solemn. Îmi voi dedica toată puterea și priceperea următorilor cinci ani pentru progresul națiunii române, însuflețit de credința că destinul românilor rezidă în forța uriașă creatoare a neamului nostru. Înțelegând pe deplin responsabilitățile constituționale, vă asigur că voi fi președintele tuturor românilor, atât al celor care m-au votat și susținut, cât și al celor care au avut altă opțiune.



Sunt convins că, dincolo de lucrurile care ne diferențiază, avem foarte multe lucruri în comun. Pentru că nu există două sau mai multe Românii, există o singură Românie, care ne aparține tuturor și căreia îi aparținem cu toții. În limitele competențelor constituționale, voi face tot ceea ce stă în puterile mele pentru ca România europeană, modernă și puternică, visul unor întregi generații, pentru care românii au ridicat baricade în `89 și proiectul pentru care au ieșit de nenumărate ori în stradă, să devină realitate

Cu 101 ani în urmă, părinții națiunii noastre au dat naștere celui mai frumos și măreț proiect românesc al încercatei noastre istorii. Drumul nu a fost deloc ușor în veacul care s-a scurs de la Marea Unire din 1918. Am progresat împreună, depășind nenumărate tragedii, perioade întunecate de represiune cruntă sub tiranie și dictatură.



Istoria ne învață multe lecții, dar poate că una dintre cele mai importante este aceea că atunci când ne confruntăm cu dificultăți, care par insurmontabile, nu trebuie să ne pierdem nădejdea, nu trebuie să dăm vina pe alții, nu trebuie să fugim de responsabilități. Dimpotrivă, trebuie să ne unim forțele și energiile, așa cum au făcut-o înaintașii noștri, pentru că doar împreună vom reuși.”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după depunerea jurământului.

