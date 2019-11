Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seară, în dialogul cu jurnaliștii și politologii prezenți la BCU, că fără prezența sa la Cotroceni, „statul de drept din România s-ar fi rupt”, și a precizat, totodată, că 70% din măsurile introduse de PSD în Legile justiție au fost blocate prin demersurile constituționale pe care le-a întreprins.



„În afara faptului că am alungat elefanții din ședința de Guvern și am coborât în geaca roșie între demonstranți, am mai făcut lucruri prevăzute de Constituție, și cred eu că le-am făcut destul de bine. Am retrimis Legile justiției în Parlament. Am trimis Legile justiției la CCR. Am solicitat un punct de vedere Comisiei de la Veneția. Chiar i-am rugat în ultimele zile pe colegii și colegele mele din departamentul de specialitate să îmi facă o evaluare. Am reușit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis Legile justiției, 70% din măsurile introduse de PSD în Legile justiție. Sigur, nu sunt perfecte. Sunt în vigoare la un moment dat, am ajuns în punctul în care au trebuit promulgate, pentru că mi s-au terminat instrumentele constituționale, dar lucrurile nu se opresc aici. Voi avea grijă ca Guvernul (n.r. - Orban) să reia aceste chestiuni și după alegerile parlamentare, când sunt convins că vom avea de-a face cu o altă majoritate. Vom corecta, vom repara ce a mai rămas de reparat din Legile justiției.



Și da, am a început campania electorală din 2014 cu promisiunea că voi întări statul de drept din România și că voi încuraja lupta anticorupție, și m-am ținut de toate aceste lucruri. Vă garantez, și poate ar putea părea lipsă de modestie, fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare. Lupta anticorupție continuă și, mai mult decât atât, am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernările PSD, care au atacat frontal nu numai statul de drept și lupta anticorupție, ci chiar democrația din România”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat de ce a anunțat că semnează, obligat fiind de Constituție, decretul pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA, prin purtătorul său de cuvânt, Klaus Iohannis a răspuns: „Așa mi s-a părut cel mai potrivit la momentul respectiv”.