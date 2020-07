Președintele Klaus Iohannis: Fondurile europene de 80 de miliarde de euro vor contribui la reconstruirea României. Banii trebuie folosiți efectiv, nu numai teoretic, și avem un plan (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, susține o declarație de presă, miercuri, în care vorbește despre planurile Executivului pentru folosirea fondurilor europene prevăzute pentru țara noastră în bugetul multianual al UE și planul european de redresare economică. Cu această ocazie, șeful statului a vorbit și despre epidemia de coronavirus, care a adus un nou record negativ în această zi, și a îndemnat populația să respecte regulile de siguranță sanitară.

