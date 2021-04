Președintele României acordă Înaltul său Patronaj Parcului Natural Văcărești. Klaus Iohannis: „Nu cred că spun un secret dacă afirm că Pământul are nevoie de foarte multă protecție” (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că acordă Protecția sa și Înaltul Patronaj Parcului Natural Văcărești, pe care l-a vizitat joi. „Știu că există un interes în mai multe municipii de a înființa astfel de parcuri în zone care se pretează, în oraș sau în imediata apropiere a orașului”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele României a anunțat că acordă Înaltul său Patronaj Parcului Natural Văcărești. Ce a declarat Klaus Iohannis

„Astăzi este Ziua Pământului și am crezut că o vizită în Parcul Natural Văcărești este exact potrivită pentru această zi a Pământului. Nu cred că spun un secret dacă afirm că Pământul are nevoie de foarte multă protecție și asta implică nenumărate aspecte. Zona aceasta a apărut mai degrabă întâmplător, a fost descoperită de câțiva entuziaști care au înființat o asociație și profit de această ocazie să îi felicit pe acei entuziaști pe care i-am întâlnit astăzi aici și pe ceilalți membri din asociație, pe rangerii cu care am vorbit, fiindcă se ocupă de această zonă. A devenit o zonă foarte cunoscută în București și în toată țara. Parcul Natural Văcărești este un parc «sălbatic», este o zonă unde oricine dorește să ia contact cu natura poate să o facă foarte ușor”, a declarat șeful statului.

Acest tip de parc sălbatic există de foarte mult timp în foarte multe orașe din lume. La noi încă este o zonă puțin explorată și de aceea mă bucur că exemplul Parcului Natural Văcărești merge mai departe. Știu că există un interes în mai multe municipii de a înființa astfel de parcuri în zone care se pretează, în oraș sau în imediata apropiere a orașului. Pentru a sublinia importanța unui astfel de parc, a acestui parc și a conceptului, voi acorda Protecția mea și Înaltul Patronaj acestui parc. Sper ca exemplu să fie unul pozitiv și să avem din ce în ce mai multe zone verzi și de acest tip, zone cvasi-sălbatice.