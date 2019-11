Filosofia cu care Jandarmeria Română a intervenit pentru dispersarea manifestanților din Piața Victoriei, care se adunaseră în 10 august 2018 pentru un miting antiguvernamental al diasporei, a arătat că „PSD este antiromân și antidemocratic”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, marți seară, la dialogul electoral de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.



„Nu n-am avut informații dinainte. Se pare că s-au pregăti în mare secret pentru această intervenție în forță, și pot să spun, cred, fără exagerări, că acea intervenție din 10 august anul trecut împotriva demonstranților din Piața Victoriei a fost cea mai gravă intervenție a statului împotriva cetățenilor din România, de la Mineriade încoace. Doar cu Mineriadele se mai poate face o comparație și, sigur, cu Piața Universității. Filosofia cu care s-a intervenit a dovedit că PSD este antiromân și antidemocratic, și spun aceste lucruri în deplină cunoștință de cauză. Acum că avem o dezbatere, și tot am fost întrebat de ce nu vreau să dezbat chestiuni cu contracandidata, de asta! Nu pot să am o dezbatere cu cineva, care reprezintă un sistem represiv de sorginte comunistă. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri. Că le convine, că nu le convine. Statul care acționează voit neprovocat împotriva propriilor cetățeni este un sistem repreziv, care vine în acest caz din istoria distră a comunismului naționalist promovat de Ceaușescu”, a declarat șeful statului.



Întrebat dacă a sunat premierul pentru a cere explicații cu privire la intervenția brutală a forțelor de ordine, Klaus Iohannis a răspuns: „În acel moment, premierul a fost plecat undeva. Nu știu dacă intenționat sau nu. Am luat legătura cu structurile din zona securității naționale, dar deja paguba se produsese. Este o catastrofă și o să mai lucrăm noi, românii, în imaginarul colectiv, mult pe această temă. Va fi nevoie de foarte mult timp pentru a găsi explicații și pentru a găsi mai ales soluții ca să nu mai apară niciodată ceva similiar. Aici e vorba de filosofia care stă la baza statului. Există două filosofii diferite. Una, pe care eu o împărtășesc, că statul trebuie să existe pentru cetățeni. Cealalată e că cetățeanul trebuie să existe pentru stat. Toate dictaturile se bazează pe aceasta din urmă. Aceste lucruri trebuie să le înțelegem și să le corectăm, însă acest lucru nu se face represiv. Nu poți constrânge pe cineva care să fie un cetățean matur, care respectă valorile europene. Acest lucru se face numai prin educație”.



Întrebat dacă a luat în calcul să participe la mitingul diasporei din acel an, președintele Iohannis a răspuns: „Am luat în calcul, însă nu am făcut-o pentru că deja lucrurile au fost atât de tensionate. O prezență a mea acolo n-ar fi ajutat. (...) Contracandidata umblă prin studiourile TV și spune că a fost o încercare de lovitură de stat, adică cineva a încercat să lovească cu o piatră poarta Guvernului sau ceva. Este inadmisibil așa ceva. Vă dați seama că aș fi dat apă la moară celor din PSD. Ar fi spus pe față că aceasta e lovitură de stat regizată de președinte”.

