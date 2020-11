Președintele Klaus Iohannis: Întreaga Europă, într-un moment dramatic. Virusul se răspândește mult mai puternic decât în primăvară / Este imperativ să evităm blocarea spitalelor și să dăm șansa la tratament tuturor celor bolnavi!

Președintele României, Klaus Iohannis, a suținut o conferință de presă, marți, la Palatul Cotroceni, context în care a răspuns la întrebări legate evoluția epidemiei de COVID-19 și strategia autorităților pentru combaterea crizei, vaccinul antigripal, regimul de restricții din țară și posibilitatea ca acesta să se înăsprească, alegerile parlamentare, capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă, dar și de alte teme proeminente din spațiul public. Totodată, în deschiderea evenimentului, șeful statului a vorbit și despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova, al căror prim tur de scrutin a fost câștigat de candidata pro-europeană Maia Sandu, în dauna președintelui în exercițiu, Igor Dodon.

