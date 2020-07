Președintele Klaus Iohannis, la recepția de la Ambasada SUA: Solidaritatea, răspunsul României la provocările globale / Premierul Ludovic Orban: Anumite forțe politice boicotau sărbătorile naționale ale partenerilor noștri

Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban au participat, joi, la recepția oferită de Ambasada SUA la București, organizată în contextul apropierii de Ziua Națională a Statelor Unite din 4 iulie, la 244 de ani de la proclamarea independenței față de Regatul Marii Britanii. Demnitarii au reliefat din nou apropierea dintre cele două națiunea română și cea americană, materializată în special prin Parteneriatul Strategic, iar prim-ministrul și-a încheiat discursul într-o notă inedită, explicând că se bucură „s-au terminat boicoturile din partea unor forțe politice care din motive obscure și de neînțeles refuzau să participe la sărbătorilor naționale ale SUA și ale celor mai importanți parteneri ai noștri”.

