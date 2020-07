Președintele Klaus Iohannis: Nicio lege nu oprește un virus. Depinde de noi toți să îngrădim răspândirea acestei epidemii (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat un nou apel către societate, miercuri, îndemnând cetățenii țării să respecte regulile de siguranță sanitară. Deși Guvernul are la dispoziție un nou instrument de răspuns la criza sanitară COVID-19, spune șeful statului referindu-se la noul act normativ care reglementează izolarea și carantinarea, „nicio lege nu oprește un virus”.

