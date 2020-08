Președintele Klaus Iohannis: Nu este posibil să stabilim de la București dacă într-o școală din Brăila sau din altă parte poate să înceapă anul școlar în condiții bune sau nu (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit despre începerea noului an școlar în contextul epidemiei de COVID-19 și a explicat că aspectele ce țin de siguranța sanitară a elevilor trebuie lămurite în plan local. Șeful statului susține că știe din proprie experiență că, în teritoriu, dacă se dorește, întotdeauna se găsesc soluții.

Întrebat într-o conferință de presă, miercuri, ce crede despre mesajul primarului din Brăila, care declara că școlile sunt prea aglomerate pentru ca revenirea elevilor la clase să se facă în condiții de siguranță, dar și despre școlarizarea pe fondul întoarcerii în țară a românilor din diaspora, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Toate aceste chestiuni trebuie lămurite în plan local. De aceea am subliniat, atunci când am avut acea discuție despre începutul școlilor, că decizia se descentralizează. Nu este posibil să stabilim de la București dacă într-o școală din Brăila sau din altă parte poate să înceapă anul școlar în condiții bune sau nu, dar eu sunt convins și știu chiar din proprie experiență că în plan local întotdeauna se găsesc soluții dacă se dorește găsirea acestor soluții. Provocarea, acum, pentru primari, pentru consilieri, pentru conducerea consiliilor județene, este să găsească soluții în fiecare județ și în fiecare localitate pentru ca acolo copiii să meargă la școală în condiții de siguranță. Dacă un primar spune că nu are soluții, atunci nu văd de ce ar candida în continuare pentru poziția de primar”.



Ministerul Sănătății nu va mai recomanda măsurarea temperaturii la intrarea în școli



Secretarul de stat Dragoș Garofil a anunțat că Ministerul Sănătății nu va mai recomanda măsurarea temperaturii copiilor la intrarea în școală, în condițiile în care o astfel de măsură pare să nu fie eficientă în cazul lor. Demnitarul a explicat că nu există timpul necesar pentru ca termometrizarea unui număr atât de mare de elevi să fie realizată la începutul cursurilor, scenariu în care s-ar putea produce aglomerări și, astfel, ar putea fi facilitată încălcarea regulilor de protecție sanitară, prin imposibilitatea de a păstra distanța fizică.

„Termometrizarea, după cum știți în prezent, este recomandată în instituții, în supermarketuri, aduce un plus. Însă în cazul școlilor, (...) faptul că într-un interval extrem de scurt, la începutul orelor se prezintă un număr foarte mare de elevi sau studenți, termometrizarea la elevi, la intrare, în absența acelor termo-scanere din aeroport, care cu siguranță nu vor fi indisponibile în cele 17.000 de școli, ar produce colmatarea intrărilor și ceea ce am câștiga prin eventualitatea depistării unor copii febrili, am pierde prin aglomerarea la intrare și imposibilitatea, practic, a unei separări a grupurilor, pe care ne-o dorim”, a explicat Dragoș Garofil, citat de edupedu.ro.