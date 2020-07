Președintele Klaus Iohannis: PSD a vrut să creeze intenționat o criză sanitară / Să nu uităm când a încercat să treacă pe șest inițiativa UDMR pentru autonomie / Amenzi pentru cei care nu respectă regulile

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, miercuri, la Palatul Cotroceni, în care a acuzat PSD că a vrut să creeze „intenționat” o criză sanitară, amintind totodată și episodul în care „a încercat să treacă pe șest o inițiativă a UDMR, să dea autonomie așa-zisei secuimi”. Șeful statului este de părere că eforturile Executivului pentru gestionarea epidemiei de coronavirus au fost sabotate sistematic de către social-democrați și „cei cu care pactizează”. Nu în ultimul rând, el a mulțumit celor care au respectat regulile de siguranță sanitară, dar i-a avertizat pe cei care nu le respectă că „vor suporta rigorile legii”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.