Președintele Klaus Iohannis: România, absolut nesatisfăcută de propunerea făcută de Finlanda pentru bugetul UE. Lipsesc chestiuni esențiale (VIDEO)

România nu este „deloc” satisfăcută de propunerea președinției finlandeze la Consiliul UE în ceea ce privește banii alocați pentru Fondul de Coeziune și Politica Agricolă Comună, a declarat președintele Klaus Iohannis, la Bruxelles, înainte de summitului Consiliului European.



„Nu sunt deloc de acord cu această propunere finlandeză. Nouă nu ne covine din niciun punct de vedere și se pare că nu suntem singurii. Propunerea nu ne satisface absolut deloc. Lipsesc chestiuni esențiale, de exemplu flexibilitatea între fonduri. Banii alocați pentru Coeziune sutn prea puțini, pentru Politica Agricolă Comună împărțirea banilor și condiționalitățile, de asemenea, nu ne satisfac. Știți că PAC și Coeziunea sunt extrem de importante pentru noi. În acest sens, nu voi agrea sub nicio formă această propunere finlandeză și, cu siguranță, vom ajunge și la ceea ce se și propune în concluzii, să delegăm președintelui Consiliului munca de elaborare a unui nou draft pentru MFF”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.