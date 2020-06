Președintele României, Klaus Iohannis, desfășoară o vizită la Unitățile Mobile ATI din Pavilionul B1 de la Romexpo, în Capitală, joi, ora 14. La finalul evenimentului, șeful statului va susține și o declarație de presă, anunță Administrația Prezidențială. Tot acolo mai sunt prezenți premierul Ludovic Orban, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în MAI.

Unitățile mobile sunt construite pe structura unei semi-remorci și au grad mare de mobilitate, putând fi transportate peste tot în țară și contribuind astfel semnificativ la lupta României cu COVID-19. În plus, ele oferă îngrijire la cea mai înalte standarde și, spre deosebire de spitalele ROL de campanie, sunt dedicate pacienților în stare critică, nu formelor ușoare sau medii de infecție cu coronavirus.

